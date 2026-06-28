فيفا يُنصف كهربا.. القادسية الكويتي مُلزم بسداد 315 ألف دولار مع فائدة 5%



أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) قرارًا بإلزام نادي القادسية الكويتي بسداد مبلغ إجمالي قدره 315 ألف دولار أمريكي لصالح محمود عبد المنعم "كهربا"، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة حتى تاريخ السداد.

وأكد القرار أن النادي الكويتي سيكون معرضًا لعقوبة منع قيد لاعبين جدد، مع إمكانية إحالته إلى لجنة الانضباط التابعة لـFIFA، حال عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة القانونية المحددة.

ويأتي القرار في إطار النزاع التعاقدي بين اللاعب والنادي، ليمنح كهربا حقه المالي وفقًا لما انتهت إليه غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.