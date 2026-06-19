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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود كهربا يستعرض قوته بتمارين رياضية داخل الجيم

محمود كهربا
محمود كهربا
سارة عبد الله

شارك اللاعب محمود كهربا،  فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واستعرض محمود كهربا قوته بتمارين رياضية داخل الجيم، وخطف أنظار متابعيه.

وكان محمود كهربا كشف عن تفاصيل مثيرة في مشواره الكروي بعد سلسلة من الأحداث المثيرة خلال انتقاله بين الزمالك والأهلي.

وقال كهربا، في تصريحاته: “حينما عدت من الاحتراف في سويسرا انضممت لإنبي وقدمت أداء مميز خلال تلك الفترة وبعدها بدأت العروض من الأهلي والزمالك”.

وأضاف: “رغم أنني أهلاوي لكن انتقلت للزمالك بسبب أزمة تخص أخي والمستشار مرتضى منصور أخبرني بأن الموضوع سينتهى حال الانضمام للزمالك، وبعد الانضمام للأبيض لم تنته الأزمة بل زادت”.

أول عقد لـ كهربا 
تحدث كهربا عن ذكريات أول عقد احترافي له وقال: “منذ الصغر ووالدي يوصلني للتدريب يوميا، وحينما وصلت لسن الـ16 ووقعت على أول عقد لي أعطيتهم كل القيمة التي حصلت عليها”.

وتابع: “سخرت حياتي لهم ودائما يساعدونني، أنا 32 سنة حاليا لكن بارجع لهم في أي حاجة في حياتي”.

محمود كهربا كهربا الجيم

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