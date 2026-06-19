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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 أهداف وطردان وإصابة مروعة.. لقطات مثيرة من مواجهة قطر وكندا في كأس العالم 2026

قطر وكندا
قطر وكندا
حمزة شعيب

شهدت مباراة قطر وكندا العديد من اللقطات المثيرة والصادمة والمستفزة أيضا، في لقاء شهد العديد من الأحداث المثيرة ما بين تسجيل 6 أهداف، وحالتي طرد، وإصابة مروعة لـ إسماعيل كونيه، واحتفالات مستفزة لمدربه جيسي مارش.

كانت البداية مع صـدمة عاصم مادبو لاعب قطر الذي تسبب في إصابة مروعة لإسماعيل كونيه لاعب كندا بكسر في القدم، وقام بوضع يده على رأسه، وسط مواساة من لاعبي كندا ليهدأوا من روعه على ما فعله.

أما اللاعب المصاب إسماعيل كونيه، فكان له لقطة رائعة، بعدما قام بتحية الجماهير الحاضرة، وهو محمول على النقالة، أثناء خروجه من أرض الملعب، لينسى آلامه من أجل تحية من يقومون بدعمه.

كما كان بديل إسماعيل له مشهد أيقوني آخر، بعدما رفع ناثان صليبا قميص زميله المصاب احتفالا بهدفه، بعد 7 دقائق من دخوله بدلا منه، في لافتة رائعة كانت من بين أبرز لقطات المباراة.

ولم يكتف الأمريكي جيسي مارش مدرب كندا بالاستعراض الكروي الرائع، فكان لاحتفالاته نصيب منها أيضا، ولكن بشكل مستفز، حتى وصل به الأمر أنه قام برفع أصابعه الـ 6 إلى جماهير قطر، ما أثار استهجان لوبتيجي مدرب قطر، الذي عاتبه، لكنه ترك وغادر بشكل به عدم احترافية، بعدما قام بدفع يد المدرب الإسباني وتوجه لاستفزازهم مجددا.

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