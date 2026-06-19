جدول مباريات آرسنال في موسم 2026-2027 بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق آرسنال، بقيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، لخوض منافسات موسم 2026-2027 من الدوري الإنجليزي الممتاز، واضعًا نصب عينيه الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي بعد غياب دام 22 عامًا.

وكان آرسنال قد توج بلقب البريميرليج في موسم 2025-2026 عقب صراع شرس مع مانشستر سيتي استمر حتى الجولات الأخيرة، ليكسر عقدة استمرت لأكثر من عقدين.

ويستهل "الجانرز" مشوارهم في الموسم الجديد بمواجهة كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات يوم الجمعة 21 أغسطس، قبل أن يخوض عددًا من المواجهات القوية أمام كبار الدوري، أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

وجاء جدول مباريات آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

أغسطس

21 أغسطس: كوفنتري سيتي (على ملعبه).

29 أغسطس: أستون فيلا (خارج ملعبه).

سبتمبر

5 سبتمبر: تشيلسي (على ملعبه).

12 سبتمبر: سندرلاند (خارج ملعبه).

19 سبتمبر: برايتون (خارج ملعبه).

أكتوبر

10 أكتوبر: ليدز يونايتد (على ملعبه).

17 أكتوبر: نوتينجهام فورست (خارج ملعبه).

24 أكتوبر: إيفرتون (على ملعبه).

31 أكتوبر: ليفربول (خارج ملعبه).

نوفمبر

7 نوفمبر: هال سيتي (على ملعبه).

21 نوفمبر: نيوكاسل يونايتد (خارج ملعبه).

28 نوفمبر: مانشستر سيتي (على ملعبه).

ديسمبر

2 ديسمبر: برينتفورد (خارج ملعبه).

5 ديسمبر: توتنهام (خارج ملعبه).

12 ديسمبر: بورنموث (على ملعبه).

19 ديسمبر: مانشستر يونايتد (على ملعبه).

26 ديسمبر: كريستال بالاس (خارج ملعبه).

30 ديسمبر: فولهام (خارج ملعبه).

يناير

2 يناير: إيبسويتش تاون (على ملعبه).

6 يناير: برينتفورد (على ملعبه).

16 يناير: هال سيتي (خارج ملعبه).

23 يناير: نيوكاسل يونايتد (على ملعبه).

30 يناير: مانشستر سيتي (خارج ملعبه).

فبراير

6 فبراير: ليفربول (على ملعبه).

10 فبراير: إيبسويتش تاون (خارج ملعبه).

20 فبراير: فولهام (على ملعبه).

27 فبراير: مانشستر يونايتد (خارج ملعبه).

مارس

3 مارس: كريستال بالاس (على ملعبه).

13 مارس: تشيلسي (خارج ملعبه).

20 مارس: سندرلاند (على ملعبه).

أبريل

10 أبريل: كوفنتري سيتي (خارج ملعبه).

17 أبريل: أستون فيلا (على ملعبه).

24 أبريل: لم يتم تحديد المنافس.

مايو

1 مايو: توتنهام (على ملعبه).

8 مايو: ليدز يونايتد (خارج ملعبه).

15 مايو: نوتينجهام فورست (على ملعبه).

23 مايو: إيفرتون (خارج ملعبه).

30 مايو: برايتون (على ملعبه).

ومن المنتظر أن تشهد مواعيد بعض المباريات تعديلات خلال الموسم وفقًا لارتباطات الأندية بالمشاركات الأوروبية ومسابقات الكؤوس المحلية.