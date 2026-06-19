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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2026/27

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات موسم 2026-2027، ليبدأ مانشستر سيتي رحلة جديدة في البطولة تحت قيادة فنية جديدة، بعد رحيل الإسباني بيب جوارديولا الذي أنهى مسيرة امتدت لعشر سنوات مع الفريق.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، بعد منافسة قوية مع آرسنال على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة، ويأمل في استعادة اللقب خلال الموسم الجديد.

وجاء جدول مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

أغسطس

  • 23 أغسطس: بورنموث (خارج الأرض).
  • 29 أغسطس: كريستال بالاس (خارج الأرض).

سبتمبر

  • 5 سبتمبر: كوفنتري سيتي (على ملعب الاتحاد).
  • 12 سبتمبر: مانشستر يونايتد (خارج الأرض).
  • 19 سبتمبر: سندرلاند (على ملعب الاتحاد).

أكتوبر

  • 10 أكتوبر: ليفربول (خارج الأرض).
  • 17 أكتوبر: إيبسويتش تاون (على ملعب الاتحاد).
  • 24 أكتوبر: أستون فيلا (خارج الأرض).
  • 31 أكتوبر: برايتون (على ملعب الاتحاد).

نوفمبر

  • 7 نوفمبر: نوتينجهام فورست (خارج الأرض).
  • 21 نوفمبر: فولهام (على ملعب الاتحاد).
  • 28 نوفمبر: آرسنال (خارج الأرض).

ديسمبر

  • 2 ديسمبر: ليدز يونايتد (على ملعب الاتحاد).
  • 5 ديسمبر: برينتفورد (خارج الأرض).
  • 12 ديسمبر: تشيلسي (على ملعب الاتحاد).
  • 19 ديسمبر: هال سيتي (على ملعب الاتحاد).
  • 26 ديسمبر: نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض).
  • 30 ديسمبر: إيفرتون (خارج الأرض).

يناير

  • 2 يناير: توتنهام (على ملعب الاتحاد).
  • 6 يناير: ليدز يونايتد (خارج الأرض).
  • 16 يناير: نوتينجهام فورست (على ملعب الاتحاد).
  • 23 يناير: برايتون (خارج الأرض).
  • 30 يناير: آرسنال (على ملعب الاتحاد).

فبراير

  • 6 فبراير: فولهام (خارج الأرض).
  • 10 فبراير: توتنهام (خارج الأرض).
  • 20 فبراير: نيوكاسل يونايتد (على ملعب الاتحاد).
  • 27 فبراير: هال سيتي (خارج الأرض).

مارس

  • 3 مارس: إيفرتون (على ملعب الاتحاد).
  • 13 مارس: كوفنتري سيتي (خارج الأرض).
  • 20 مارس: مانشستر يونايتد (على ملعب الاتحاد).

أبريل

  • 10 أبريل: بورنموث (خارج الأرض).
  • 17 أبريل: كريستال بالاس (على ملعب الاتحاد).
  • 24 أبريل: تشيلسي (خارج الأرض).

مايو

  • 1 مايو: برينتفورد (على ملعب الاتحاد).
  • 8 مايو: ليفربول (على ملعب الاتحاد).
  • 15 مايو: إيبسويتش تاون (خارج الأرض).
  • 23 مايو: أستون فيلا (على ملعب الاتحاد).
  • 30 مايو: سندرلاند (خارج الأرض).

ومن المنتظر أن تشهد بعض المواعيد تعديلات خلال الموسم وفقًا لارتباطات الأندية بالبطولات الأوروبية والمسابقات المحلية.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

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