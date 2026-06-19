بعد سنوات من الصمت.. حكيمي يتحدث عن قضيته عبر X

عبّر اللاعب المغربي أشرف حكيمي عن موقفه من القضية المرتبطة به عبر منشور على منصة X، مؤكدًا أنه اختار الصمت خلال السنوات الماضية إيمانًا منه بالحفاظ على كرامته والثقة في مسار العدالة.

وقال حكيمي إنه كان يعتقد أن الصبر والثقة في النظام القضائي سيقودان إلى اتخاذ القرارات الصحيحة، معتبرًا أن رواية تُقدَّم اليوم لا تعكس قصته الحقيقية، وأن ذلك يؤثر على عائلته وحياته وعلى الحقيقة نفسها.

وأضاف أنه يشعر أحيانًا بأنه أصبح “هدفًا سهلًا”، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر هذه المحاكمة منذ بدايتها، وأنه يتطلع إليها باعتبارها فرصة للحديث وإيصال روايته للأحداث.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيتمكن أخيرًا من التحدث وإبداء موقفه بصورة مباشرة.