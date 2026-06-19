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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم| منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا.. صور

منتخب مصر
منتخب مصر
سارة عبد الله

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره النيوزيلندي فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وتعد المباراة المرتقبة أول مواجهة رسمية في تاريخ المنتخبين، رغم أنهما التقيا سابقًا في ثلاث مباريات ودية شهدت تفوقًا كاملًا للفراعنة.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نيوزيلندا المرتقبة والمقرر لها الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مع احتمالية إجراء تعديلات محدودة وفقًا للرؤية الفنية النهائية قبل المباراة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

ومن المتوقع أن يبدأ الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع:محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور (أو محمود حسن تريزيجيه)، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم

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