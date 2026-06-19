قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف QS 2027
الحرس الثوري يوجه رسالة حازمة لـ خامنئي تخص الحياة السياسية في البلاد
قرار عاجل من الزمالك بشان قائمة الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026

مصر ونيوزيلندا
مصر ونيوزيلندا
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره النيوزيلندي فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وتعد المباراة المرتقبة أول مواجهة رسمية في تاريخ المنتخبين، رغم أنهما التقيا سابقًا في ثلاث مباريات ودية شهدت تفوقًا كاملًا للفراعنة.

تفوق مصري.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا 

ويمتلك منتخب مصر سجلًا مثاليًا أمام نيوزيلندا، بعدما نجح في الفوز بجميع اللقاءات الودية التي جمعت الطرفين.

وجاءت المواجهة الأولى عام 1999، عندما حقق الفراعنة الفوز بهدف نظيف حمل توقيع حازم إمام، قبل أن يتجدد اللقاء في العام ذاته وينتهي بفوز منتخب مصر مجددًا بهدف سجله إبراهيم حسن.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين فكانت خلال بطولة كأس عاصمة مصر عام 2024، ونجح خلالها المنتخب الوطني في تحقيق الفوز بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

ويدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعادله الإيجابي مع منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، حيث قدم الفراعنة أداءً قويًا أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة.

في المقابل، تعادل منتخب نيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2 في افتتاح مشواره بالبطولة، ليبقى الصراع مفتوحًا بين جميع منتخبات المجموعة على بطاقات التأهل.

بعثة الفراعنة تتوجه إلى فانكوفر

من جانبه، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن بعثة الفراعنة ستغادر إلى مدينة فانكوفر الكندية استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا.

وأوضح أن المنتخب سيسافر من مدينة سبوكين الأمريكية على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن رحلة الطيران ستستغرق نحو ساعة واحدة.

وأضاف أن المنتخب سيخوض أولى تدريباته في فانكوفر في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل اللقاء.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز الأول له في النسخة الحالية من كأس العالم، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في بلوغ الدور المقبل ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

كأس العالم 2026 منتخب مصر مصر ونيوزيلندا نيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

بقايا معمارية

أسرار تحت أقدام الطلاب.. اكتشاف قصر روماني عمره 1800 عام | ما القصة؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

وزير خارجية لبنان: مسار المفاوضات اللبنانية مستقل عن المسار الإيراني-الأمريكي

وزير خارجية لبنان: مسار المفاوضات اللبنانية مستقل عن إيران- أمريكا

مسؤول بحري: مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط

مسؤول بحري: مضيق هرمز مفتوح حاليا عبر مسارين فقط

"الصحة اللبنانية": 18 شهيدا و33 مصابا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على عدة مناطق

"الصحة اللبنانية": 18 شهيدا و33 مصابا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على عدة مناطق

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد