الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره النيوزيلندي فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وتعد المباراة المرتقبة أول مواجهة رسمية في تاريخ المنتخبين، رغم أنهما التقيا سابقًا في ثلاث مباريات ودية شهدت تفوقًا كاملًا للفراعنة.

تفوق مصري.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا

ويمتلك منتخب مصر سجلًا مثاليًا أمام نيوزيلندا، بعدما نجح في الفوز بجميع اللقاءات الودية التي جمعت الطرفين.

وجاءت المواجهة الأولى عام 1999، عندما حقق الفراعنة الفوز بهدف نظيف حمل توقيع حازم إمام، قبل أن يتجدد اللقاء في العام ذاته وينتهي بفوز منتخب مصر مجددًا بهدف سجله إبراهيم حسن.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين فكانت خلال بطولة كأس عاصمة مصر عام 2024، ونجح خلالها المنتخب الوطني في تحقيق الفوز بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

ويدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعادله الإيجابي مع منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، حيث قدم الفراعنة أداءً قويًا أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة.

في المقابل، تعادل منتخب نيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2 في افتتاح مشواره بالبطولة، ليبقى الصراع مفتوحًا بين جميع منتخبات المجموعة على بطاقات التأهل.

بعثة الفراعنة تتوجه إلى فانكوفر

من جانبه، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن بعثة الفراعنة ستغادر إلى مدينة فانكوفر الكندية استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا.

وأوضح أن المنتخب سيسافر من مدينة سبوكين الأمريكية على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن رحلة الطيران ستستغرق نحو ساعة واحدة.

وأضاف أن المنتخب سيخوض أولى تدريباته في فانكوفر في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل اللقاء.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز الأول له في النسخة الحالية من كأس العالم، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في بلوغ الدور المقبل ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.