عائلة ميسي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالده وتهاجم الشائعات في بيان رسمي

أصدرت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيانًا رسميًا كشفت فيه عن تطورات الحالة الصحية لوالده خورخي ميسي، مؤكدة أنه يمر بوعكة صحية ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع الإشارة إلى أن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وأعربت العائلة عن استيائها الشديد من الشائعات والتكهنات المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالد ميسي، معتبرة أنها تفتقر إلى الحساسية والاحترام لخصوصية الأسرة، وتساهم في نشر معلومات غير دقيقة.

وأكد البيان أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو البيانات الرسمية الصادرة عن العائلة عبر قنواتها المعتمدة، داعيًا وسائل الإعلام والجماهير إلى احترام خصوصية خورخي ميسي وأفراد أسرته خلال هذه الفترة.

وفي ختام البيان، وجهت العائلة الشكر لكل من أبدى مشاعر الدعم والمودة، مطالبة الجميع بالتحلي بالتعاطف والحكمة وتجنب تداول الشائعات في مثل هذه الظروف الإنسانية.