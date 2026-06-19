أحمد شوبير يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة مصر ونيوزيلندا بكأس العالم

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لجماهير الكرة المصرية، قبل مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «أتمنى اننا نمشي خطوة خطوة في مشوارنا في كأس العالم يعنى منفكرش دلوقتي إلا في مباراة نيوزيلندا وإزاي بإذن الله نقدر نكسبهم».

وأضاف: «ده بس المطلوب دلوقتي واحدة واحدة يا جماعة من فضلكم».

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا



يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) الموافق 22 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه منتخب مصر نظيره إيران يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) الموافق 27 يونيو في تمام الساعه 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات كأس العالم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا.