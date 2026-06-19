صاحب هدف التأهل.. "لويس رومو" أفضل لاعب في لقاء المكسيك وكوريا الجنوبية

فاز المكسيكي لويس رومو بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وحقق منتخب المكسيك انتصارا ثمينا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، صباح اليوم الجمعة، ليتأهل بشكل رسمي إلى دور ال-32 للمونديال.

وسجل لويس رومو هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 50، وهو الهدف الذي ضمن به منتخب بلاده التأهل لدور ال-32 للمونديال، كأول منتخب في البطولة يصعد لهذا الدور.

وصعد المنتخب المكسيكي - مستضيف البطولة رفقة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - لأول الأدوار الإقصائية في المونديال وهو دور ال-32، وذلك كمتصدر للمجموعة الأولى، بعد تحقيق انتصارين متتاليين على كل من جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.