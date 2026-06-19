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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 مواجهات قوية في كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يواجه إسكتلندا والبرازيل يلتقي هايتي

المغرب
المغرب
حمزة شعيب

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، اليوم الجمعة 19 يونيو، بإقامة أربع مباريات قوية تمتد حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات قد تسهم في حسم ملامح التأهل إلى دور الـ32 في عدد من المجموعات.

أمريكا وأستراليا في مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة الرابعة

تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي أمريكا وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في لقاء يحمل أهمية خاصة للفريقين، إذ يسعى كل منهما لحسم صدارة المجموعة والاقتراب رسميًا من التأهل إلى دور الـ32.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل التقارب الكبير بين المنتخبين، ما يجعل نتيجة اللقاء مؤثرة بشكل مباشر على ترتيب المجموعة ومستقبل المنافسة فيها.

المغرب يصطدم بإسكتلندا في اختبار صعب

وفي منافسات المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الإسكتلندي في الساعات الأولى من صباح السبت، في مواجهة قوية يسعى خلالها المنتخب المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويأمل أسود الأطلس في مواصلة المنافسة على إحدى بطاقات العبور، بينما يدخل المنتخب الإسكتلندي المباراة بهدف تعزيز موقعه في صدارة المجموعة.

البرازيل تبحث عن انتصارها الأول أمام هايتي

ضمن منافسات المجموعة نفسها، يواجه منتخب البرازيل نظيره هايتي في مباراة لا تقل أهمية عن باقي مواجهات الجولة، حيث يسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعثره بالتعادل في الجولة الافتتاحية.

في المقابل، يتمسك منتخب هايتي بآخر آماله في المنافسة، بعدما خسر مباراته الأولى وأصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في التأهل.

تركيا وباراجواي في ختام مواجهات اليوم

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين منتخبي تركيا وباراجواي فجر السبت، في لقاء يتطلع خلاله المنتخبان إلى حصد نقاط ثمينة قد تلعب دورًا مهمًا في مشوارهما خلال البطولة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أمريكا × أستراليا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

المغرب × إسكتلندا: الساعة 1:00 صباح السبت بتوقيت مصر والسعودية (11:00 مساءً بتوقيت المغرب)، عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

البرازيل × هايتي: الساعة 4:00 فجر السبت بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

تركيا × باراجواي: الساعة 6:00 صباح السبت بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 2 و4.

وتعد مواجهات اليوم من أبرز محطات الجولة الحالية، في ظل احتدام المنافسة بين المنتخبات الساعية إلى حجز مقاعدها مبكرًا في الدور المقبل من كأس العالم 2026.

كأس العالم 2026 المغرب إسكتلندا البرازيل

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