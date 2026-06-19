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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرازيل تبحث عن فوزها الأول أمام هايتي لتعزيز فرص التأهل في كأس العالم 2026

البرازيل
البرازيل
حمزة شعيب

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب هايتي فجر السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى دور الـ32.

ويدخل المنتخب البرازيلي المباراة بهدف تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعدما اكتفى بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام منتخب المغرب في الجولة الافتتاحية، وهو ما أفقده نقطتين مهمتين في بداية مشواره بالمونديال. 

ويسعى منتخب السامبا إلى استعادة توازنه وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب هايتي المواجهة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب إسكتلندا، ما وضعه في موقف صعب داخل المجموعة. ويأمل المنتخب الهايتي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل من أجل الإبقاء على آماله في بلوغ الدور التالي.

صراع مشتعل في المجموعة الثالثة بكأس العالم

تشهد المجموعة الثالثة منافسة قوية بعد نهاية الجولة الأولى، حيث يتصدر منتخب إسكتلندا جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، فيما يتقاسم منتخبا المغرب والبرازيل المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل منتخب هايتي الترتيب دون أي نقاط.

ومن المنتظر أن تسهم نتيجة مباراة البرازيل وهايتي بشكل كبير في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة، خاصة مع تقارب فرص المنتخبات في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

طاقم تحكيم المباراة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز، ويعاونه مواطناه خوسيه إنريكي نارانخو ودييجو سانشيز، فيما يتولى السويسري ساندرو شايرر مهمة الحكم الرابع، ويعمل مواطنه ستيفان دي ألميدا حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين المنتخبين، في ظل حاجة كل طرف إلى تحقيق نتيجة إيجابية قد تكون حاسمة في مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل منتخب هايتي كأس العالم 2026

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