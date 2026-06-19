كأس العالم 2026.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

تتجه انظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة المنتخب و نيوزيلندا في ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا



يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) الموافق 22 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه منتخب مصر نظيره إيران يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) الموافق 27 يونيو في تمام الساعه 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات كأس العالم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطوله

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.