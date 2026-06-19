نادر العشري: وديتا البرازيل وإسبانيا صنعتا الفارق.. والمنتخب تطور مع حسام حسن

أشاد نادر العشري، نجم غزل المحلة السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال نادر العشري في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن منتخب مصر قدم أفضل مباراة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال مواجهة بلجيكا، مشيرًا إلى أن الفريق تميز بالفكر الهجومي الواضح إلى جانب التنظيم الدفاعي الجيد طوال فترات اللقاء.

وأضاف أن الثقة كانت واضحة على جميع اللاعبين داخل أرض الملعب، موضحًا أن المباراتين الوديتين أمام البرازيل وإسبانيا لعبتا دورًا مهمًا في منح المنتخب الثقة اللازمة قبل انطلاق منافسات المونديال.

وأشار إلى أن منتخب نيوزيلندا يمتلك عناصر قوية ويجيد استغلال الكرات الثابتة، وهي النقطة التي اعتبرها من أبرز نقاط الضعف التي ظهرت في أداء المنتخب المصري خلال مباراة بلجيكا.

وأكد العشري أن العامل البدني أثر على أداء المنتخب في بعض فترات المباراة، مشددًا على أهمية الإعداد البدني الجيد قبل مواجهة نيوزيلندا، خاصة أن اللياقة ستكون عنصرًا حاسمًا في حسم نتيجة اللقاء.

كما أوضح أن العامل البدني قد يصنع الفارق بشكل كبير خلال المباراة المقبلة، في ظل القوة البدنية التي يتميز بها المنتخب النيوزيلندي.

وعن أداء اللاعبين، أكد نجم غزل المحلة السابق أن مهند لاشين يحتاج إلى القيام بأدوار هجومية أكبر خلال المباريات المقبلة، فيما رأى أن عمر مرموش لم يكن موفقًا بالشكل المطلوب أمام بلجيكا رغم إمكاناته الكبيرة.