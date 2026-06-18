هل يغير منتخب مصر تشكيله أمام نيوزيلندا؟ مفاجآت غير متوقعة في حسابات الفراعنة

أكد الناقد الرياضي، حازم وليد إن منتخب مصر كان بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة بلجيكا وعدم التعرض للهزيمة، وهو ما نجح في الوصول إليه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل بشكل مختلف مع المباريات الحاسمة.

وأضاف وليد، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن مواجهة نيوزيلندا المقبلة تستوجب تحقيق الفوز، مع ضرورة إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الوطني.

وشدد وليد، على أهمية الدفع برامي ربيعة في قلب الدفاع أمام نيوزيلندا، في ظل اعتماد المنافس على الكرات العالية، موضحًا أن التوازن الدفاعي سيكون عنصرًا حاسمًا في المباراة.

وتوقع الناقد الرياضي أن يخوض منتخب مصر اللقاء بتشكيل يضم: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد فتوح، وفي خط الوسط حمدي فتحي إلى جانب تريزيجيه وإمام عاشور ، بينما يقود الهجوم الثلاثي هيثم حسن ومحمد صلاح وعمر مرموش.