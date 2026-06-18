قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البحر الأحمر: تخفيض مقدمات تقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25%
الزمالك يوضح تفاصيل رفض المحكمة الرياضية رفع إيقاف القيد التأديبي
برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات
انتظام سير امتحان التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي في المحافظات
بشكل منفصل .. ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن
قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط
باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية بمجالها الجوي حتى 24 يوليو المقبل
وزير الصحة يبحث مع مسؤولي شركتين عالميتين نقل تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم لمصر
موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل رحلة منتخب مصر إلى كندا قبل مواجهة نيوزيلندا في المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

تتوجه بعثة منتخب مصر يوم 19 يونيو إلى كندا، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن بعثة الفراعنة ستغادر من مطار سبوكان على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في البطولة، في رحلة تستغرق نحو ساعة.

وأضاف أن المنتخب سيصل إلى مدينة فانكوفر، حيث يخوض أولى تدريباته في تمام السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات الفنية للمباراة المرتقبة أمام نيوزيلندا، التي يسعى خلالها المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من المونديال.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا

منتخب مصر كأس العالم نيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ترشيحاتنا

حسين الشحات

حسين الشحات: زوج والدتي هو السبب في اللي وصلت له .. وكنت هأغير اسمي بسببه

كهربا

محمود كهربا يستمتع بأجواء الصيف على متن يخت

منتخب مصر

تفاصيل رحلة منتخب مصر إلى كندا قبل مواجهة نيوزيلندا في المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد