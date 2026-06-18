تفاصيل رحلة منتخب مصر إلى كندا قبل مواجهة نيوزيلندا في المونديال

تتوجه بعثة منتخب مصر يوم 19 يونيو إلى كندا، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن بعثة الفراعنة ستغادر من مطار سبوكان على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في البطولة، في رحلة تستغرق نحو ساعة.

وأضاف أن المنتخب سيصل إلى مدينة فانكوفر، حيث يخوض أولى تدريباته في تمام السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات الفنية للمباراة المرتقبة أمام نيوزيلندا، التي يسعى خلالها المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من المونديال.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا