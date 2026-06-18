كأس العالم: منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمباراة نيوزيلندا في الجولة الثانية

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واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته بملعب جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

وشارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، وبدأ المران بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيوزيلندي فجر يوم الاثنين المقبل على ملعب بي سي بليس في كندا بالجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا 1-1، بينما تعادلت نيوزيلندا مع إيران 2-2.





