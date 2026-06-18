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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم: منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمباراة نيوزيلندا في الجولة الثانية

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر
أ ش أ

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته بملعب جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

وشارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، وبدأ المران بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيوزيلندي فجر يوم الاثنين المقبل على ملعب بي سي بليس في كندا بالجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا 1-1، بينما تعادلت نيوزيلندا مع إيران 2-2.



 

منتخب مصر ملعب جونزاجا كأس العالم منتخب نيوزيلندا

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