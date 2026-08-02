خبير اقتصادي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة الأقدر على تنفيذ إعادة الإعمار

قال الخبير الاقتصادي، محمد الشوادفي، إن اللجنة الوطنية المقترحة لإدارة الأموال وإعادة إعمار قطاع غزة تمثل مختلف الأطياف الفلسطينية، وهو ما يعزز إدارة المرحلة المقبلة ويحافظ على القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية وطنية.

وأوضح الشوادفي خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية روان علي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن توجيه أموال الإعمار إلى مستحقيها يتطلب تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة على جميع مراحل الإنفاق، مشيراً إلى أن الجهات المانحة تحرص على التأكد من توظيف التمويل بكفاءة وشفافية.

وأضاف أن إدارة أموال الإعمار ستخضع لرقابة الجهات الفلسطينية المختصة، إلى جانب إشراف ومتابعة من مؤسسات الأمم المتحدة وصناديق التنمية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة تنفيذ مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.