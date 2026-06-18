المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم

ويواصل إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر تقديم مستوياته المميزة خلال مشواره مع كرة القدم والتي توجها بهدف تاريخي أمام بلجيكا بكأس العالم.

مشوار إمام عاشور كان صعبا للغاية بين الإصابات والأزمات التي أثرت على مشواره مع الأهلي خصوصا في كأس العالم للأندية وقبلها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.

في عام 2023 نجا من إصابة خطيرة كادت أن تنهي مسيرته بعد سقوطه على رقبته خلال تدريبات كأس أمم أفريقيا.

بعدما اختل توازن اللاعب أثناء عمل حركة مقصية في تدريبات المنتخب وسقط بشكل خاطئ وفقد الوعي لكن الأمور بعدها تحسنت.

وفي 2024 تعرض إمام عاشور لكسر في الترقوة مع منتخب مصر وبسببها غاب عن المشاركة لفترة طويلة.

تكرر في 2025 كسر جديد في الترقوة لإمام عاشور في أول مباراة مع الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وخلال العام الماضي 2025 تعرض إمام عاشور لإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (A) قبل كأس أمم أفريقيا وابتعد عن المشاركة لفترة طويله قبل أن يعود ويثبت قدراته وإمكانياته مع الأهلي ويعود لقائمة المنتخب

انضم إمام عاشور لقائمة منتخب مصر في كأس العالم وسجل هدف تاريخي ليضع اسمه رفقة محمد صلاح ومجدي عبدالغني وعبدالرحمن فوزي في سجل هدافي الفراعنة في المونديال.