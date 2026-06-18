قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
مصطفى كامل يتوعد بالرد على حلمي عبد الباقي: المستندات تكشف كل شيء
صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم
بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل
وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا
سهم طلعت مصطفى بـ 185 جنيها؟.. اعرف سبب رفع سي أي كابيتال تقديراتها للمجموعة
وول ستريت جورنال: تباين أهداف ترامب ونتنياهو تجاه إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

ويواصل إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر تقديم مستوياته المميزة خلال مشواره مع كرة القدم والتي توجها بهدف تاريخي أمام بلجيكا بكأس العالم.

مشوار إمام عاشور كان صعبا للغاية بين الإصابات والأزمات التي أثرت على مشواره مع الأهلي خصوصا في كأس العالم للأندية وقبلها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.

في عام 2023 نجا من إصابة خطيرة كادت أن تنهي مسيرته بعد سقوطه على رقبته خلال تدريبات كأس أمم أفريقيا.

بعدما اختل توازن اللاعب أثناء عمل حركة مقصية في تدريبات المنتخب وسقط بشكل خاطئ وفقد الوعي لكن الأمور بعدها تحسنت.

وفي 2024 تعرض إمام عاشور لكسر في الترقوة مع منتخب مصر وبسببها غاب عن المشاركة لفترة طويلة.

تكرر في 2025 كسر جديد في الترقوة لإمام عاشور في أول مباراة مع الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وخلال العام الماضي 2025 تعرض إمام عاشور لإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (A) قبل كأس أمم أفريقيا وابتعد عن المشاركة لفترة طويله قبل أن يعود ويثبت قدراته وإمكانياته مع الأهلي ويعود لقائمة المنتخب

انضم إمام عاشور لقائمة منتخب مصر في كأس العالم وسجل هدف تاريخي ليضع اسمه رفقة محمد صلاح ومجدي عبدالغني وعبدالرحمن فوزي في سجل هدافي الفراعنة في المونديال.

إمام عاشور الأهلي منتخب مصر بلجيكا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

ترشيحاتنا

المتهم

خطفه وجرى.. القبض على لص سرق هاتف طالبة بالمطرية

المنشور

الست ماتت.. القبض على سيدة صدمت أخرى بسياراتها بالمعادى

أرشيفية

ضبط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد