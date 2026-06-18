جلسات مكثفة من حسام حسن لتحفيز لاعبي منتخب مصر.. وتريزيجيه كلمة السر أمام نيوزيلندا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن حالة من التفاؤل تسود معسكر منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا المرتقبة، في ظل الجلسات المكثفة التي يعقدها المدير الفني حسام حسن مع اللاعبين لتحفيزهم وتجهيزهم للمباراة، مشيرًا إلى وجود أكثر من ورقة رابحة داخل صفوف الفراعنة قد يكون لها دور مؤثر خلال اللقاء.

منتخب مصر

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر بدأ الاستعداد لمباراة نيوزيلندا، وهناك اجتماعات مكثفة بين حسام حسن ولاعبي المنتخب من أجل تحفيزهم قبل المباراة".

وأضاف: "هناك جلسات خاصة مع محمود حسن تريزيجيه، كما يدرس الجهاز الفني إمكانية تواجده في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوزيلندا، وقد يكون ورقة رابحة في المباراة".

وتابع: "منتخب مصر يمتلك أكثر من ورقة رابحة لم تشارك حتى الآن، مثل هيثم حسن، بينما قد يحتاج أحمد سيد زيزو إلى وقت أكبر".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "حسام حسن عقد جلسة مع حمزة عبد الكريم، وأكد له أنه يثق فيه بشكل كبير للغاية، وهناك حالة كبيرة من التفاؤل داخل صفوف منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا".