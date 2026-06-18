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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطة خاصة.. حسام حسن يجهز منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، من خلال برنامج إعداد خاص يهدف إلى الوصول باللاعبين لأفضل حالة فنية وبدنية قبل اللقاء.

تعديل مواعيد التدريبات في فانكوفر

قرر الجهاز الفني للفراعنة تعديل مواعيد التدريبات اليومية في مدينة فانكوفر الكندية، لتتوافق بشكل كامل مع موعد إقامة المباراة الرسمي، في خطوة تهدف إلى مساعدة اللاعبين على التأقلم مع فارق التوقيت بين كندا ومصر، وضمان الوصول إلى أعلى درجات التركيز والجاهزية خلال موعد اللقاء.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الإعداد التي وضعها حسام حسن وجهازه المعاون، لتقليل تأثير اختلاف التوقيت، خاصة أن البطولة تقام في أمريكا الشمالية، وهو ما يفرض تحديات بدنية وذهنية على المنتخبات المشاركة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر يوم الإثنين الموافق 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، في ظل قوة المنافسة داخل المجموعة.

هدف الجهاز الفني من الخطة الجديدة

يراهن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على أن تغيير مواعيد التدريبات سيساعد اللاعبين على التكيف سريعًا مع أجواء البطولة، والوصول إلى قمة النشاط البدني والذهني في توقيت المباراة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء داخل الملعب.

كما يركز الجهاز الفني خلال الفترة الحالية على رفع معدلات التركيز، وتصحيح بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا ونفسيًا، من أجل الظهور بأفضل صورة أمام منتخب نيوزيلندا وتحقيق الفوز، الذي يمثل خطوة مهمة في مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026

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