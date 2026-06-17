منتخب مصر يتدرب على ملعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا

يخوض منتخب مصر الأول، مرانه اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمباراة نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم، بمواجهة بلجيكا مساء الاثنين الماضي التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.