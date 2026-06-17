100 مليون بيقولوا يارب.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لترويض نيوزيلندا

يواصل اليوم الأربعاء منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا، في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى سبوكين الأمريكية، عقب مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالمونديال.

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب بلجيكا بهدف لكل منهما فى إفتتاحية مباريات الفريقين فى مونديال 2026.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيرخ منتخب نيوزيلندا فى تمام الساعة السادسة صباح يوم الإثنين المقبل فى ثاني جولات الفراعنة الكبار فى المونديال.

وضمت قائمة الفراعنة الكبار في كأس العالم كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

