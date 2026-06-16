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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زوجة حسام حسن مدرب منتخب مصر: محمد هانى أداؤه كان عالميًا

لقاء مصر وبلجيكا
لقاء مصر وبلجيكا
محمود محسن

أشادت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بالمستوى الذي قدمه محمد هاني خلال المباراة، مؤكدة أن اللاعب تعرض لانتقادات رغم تقديمه أداءً مميزاً في العديد من اللقطات، كما تحدثت عن صعوبة مواجهة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، معربة عن أملها في مواصلة المنتخب الوطني مشواره نحو المباراة النهائية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ محمد هاني قدم مستويات جيدة خلال اللقاء، رغم تركيز البعض على خطأ بعينه، موضحة: «بالظبط، بالظبط.. والولد اللي نازل، اللعيب اللي نازل يا جماعة ده.. بالأربعة»، وذلك في إشارة إلى صعوبة المهمة التي واجهها اللاعب أمام منافس قوي يتمتع بإمكانات بدنية وفنية كبيرة.

وتحدثت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بأسلوب يحمل قدراً من الدعابة، مؤكدة أن حضوره داخل الملعب يفرض تحدياً كبيراً على المدافعين، حيث قالت: «آه والله.. بجد.. وهو ونازل أصلاً عارفة أفلام الرعب بتاعت زمان اللي هو داخل عامل كده وشكله بقولك يعني وحش داخل».

وتابعت أن اللاعب يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى، وأضافت: «ودخل الملاعب دي كتير ولعب في الضغط ده كتير ولعب مع بطولات ولعب».

وأكدت دان آدم أن مواجهة لاعب بحجم لوكاكو تحتاج إلى مجهود جماعي كبير، مشيرة إلى أن إيقاف خطورته ليس مسؤولية لاعب واحد فقط، وهو ما ظهر في حديثها السابق عن احتياجه إلى أكثر من لاعب لمراقبته داخل أرض الملعب.

 قدرة المنتخب على تحقيق إنجاز تاريخي

واختتمت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني حديثها بالتعبير عن أمنياتها بمواصلة المنتخب المصري مشواره الناجح في البطولة، قائلة: «يروحوا هم بلجيكا خلاص كفاية وإحنا نوصل للنهائي»، وأضافت بروح داعمة: «إحنا ودولة عربية برضه زيك»، في تأكيد على ثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى المباراة النهائية.

حسام حسن دان آدم المنتخب الوطني كأس العالم محمد هاني

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