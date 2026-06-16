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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دان آدم عن عدم الدفع بتريزيجيه: "مش بسأل حسام حسن عن التفاصيل الصغيرة دي"

تريزيجيه
تريزيجيه
محمود محسن

أكدت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، أنها كانت تتوقع تحقيق المنتخب الفوز على بلجيكا، مشيرة إلى أن ثقتها جاءت نتيجة متابعتها المستمرة للعمل الذي يقوم به الجهاز الفني، رغم إدراكها لقوة المنتخب البلجيكي وتاريخه الكبير في بطولة كأس العالم.


وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ «كنت متوقعة المكسب بصراحة لأني شايفة الشغل»، موضحة أن الجهود الكبيرة التي تُبذل داخل المنتخب كانت تمنحها ثقة في قدرة الفريق على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتابعت: «ومع إن بلجيكا فريق كبير وحافظين كأس العالم لكن بالنسبة لنا التجربة كانت مشرفة»، مؤكدة أن المنتخب قدم صورة مشرفة أمام منافس يمتلك إمكانات كبيرة.

وعن سبب عدم مشاركة محمود حسن تريزيجيه في المباراة، أوضحت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني أنها لا تتدخل في التفاصيل الفنية الدقيقة، قائلة: «بصي أنا ما بسألش حسام في التفاصيل الصغيرة دي بس هو بيحكي لوحده»، مضيفة أن طريقة اللعب التي اعتمدها الجهاز الفني لم تكن مناسبة لوجود اللاعب في هذه المباراة.

وواصلت: «طريقة اللعب دلوقتي مش سامحة بوجوده لأن حسام غير الطريقة، الملعب كله كان هجوم ما كنش فيه دفاع خالص»، في إشارة إلى التغييرات التكتيكية التي فرضتها طبيعة اللقاء.

وكشفت دان آدم جانباً من الحوار الذي دار بين الكابتن حسام حسن ومدرب المنتخب البلجيكي خلال المباراة، قائلة مازحة: «هقولك يا بسمة وما تقوليش لحد.. قال له: "بذمتك دي بنلتي؟ بذمتك مش بنلتي؟"»، في إشارة إلى اعتراض المدير الفني على إحدى الحالات التحكيمية التي شهدها اللقاء.

الانفعال الطبيعي

وتابعت أن زوجها أوضح لها لاحقاً سبب حديثه مع مدرب بلجيكا، قائلاً: «أنا كان لازم أقوله كنت هنفجر»، وهو ما يعكس حجم التوتر والانفعال الطبيعي الذي يرافق المباريات الكبيرة، خاصة في ظل الحرص الشديد على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمنتخب الوطني.
 

دان آدم حسام حسن المنتخب الوطني بلجيكا كأس العالم

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