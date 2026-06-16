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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زوجة حسام حسن عن غضب نجلها من التعادل مع بلجيكا: بيتأثر جداً زي والده ومكنش مستوعب معنى التعادل

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أكدت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، أن نجلها آمر تأثر بشدة عقب المباراة التي انتهت بالتعادل، موضحة أن الطفل لا يزال صغير السن ولا يستطيع تقبل فكرة عدم تحقيق الفوز، لأن قناعته الحالية تقوم على أن الفريق يجب أن ينتصر فقط.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ «بيتأثر جداً زي حسام، بيتأثر ومش مستوعب لسه صغير، فمش مستوعب يعني إيه إننا اتعادلنا، هو عنده إننا نكسب وبس خلاص»، مضيفة أن نجلها كان «متضايق جداً جداً» بعد المباراة بسبب نتيجة التعادل.

وأوضحت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني أن هذه الروح التنافسية الكبيرة تشبه كثيراً شخصية والده، قائلة: «فعلاً فعلاً.. لازم الرقم بتاعه يبقى أكبر من الفريق اللي قدامه»، مشيرة إلى أن الكابتن حسام حسن كان سعيداً بتلك الصفات التي ورثها ابنه عنه.

وتابعت: «هو كان فرحان بيه وحاسس إنه أخد منه طباع كتير»، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على حرصها على ألا يتأثر نجلها نفسياً في هذه المرحلة المبكرة من عمره، مؤكدة: «بس أنا مش عايزاه يتأثر من دلوقتي يعني لسه صغير».

تقديم النصائح له بصورة مستمرة

وكشفت دان آدم عن الطريقة التي تعامل بها الكابتن حسام حسن مع حالة الحزن التي سيطرت على آمر عقب اللقاء، موضحة أنه حرص على دعمه نفسياً وتقديم النصائح له بصورة مستمرة، حيث كان يقول له: «يا آمر ما تضايقش يا حبيبي مش مشكلة دي كورة يا حبيبي، إحنا على طول بنسعى إننا نكسب ونعمل اللي علينا»

حسام حسن المنتخب الوطني كأس العالم بلجيكا التعادل

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