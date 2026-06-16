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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسائل الإعلام الإيطالية تشيد بأداء منتخب مصر: الفراعنة كادوا يحققوا إنجازا رائعا ولوكاكو أنقذ بلجيكا

وسائل الإعلام الإيطالية تشيد بأداء منتخب مصر: الفراعنة كادوا يحققوا إنجازا رائعا ولوكاكو أنقذ بلجيكا
وسائل الإعلام الإيطالية تشيد بأداء منتخب مصر: الفراعنة كادوا يحققوا إنجازا رائعا ولوكاكو أنقذ بلجيكا
أ ش أ

 أشادت وسائل الإعلام الإيطالية بأداء المنتخب المصري في مباراته الافتتاحية بكأس العالم 2026 أمام بلجيكا، والتي انتهت بالتعادل 1-1، معتبرة أن الفراعنة كانوا قريبين جدا من تحقيق الفوز.

وأبرزت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية "راي" عنوان "مصر كادت أن تحقق إنجازا رائعا بفضل أداء عاشور المميز، لكن لوكاكو أنقذ بلجيكا".

ورأت أن الفراعنة كانوا قريبين جدا من تحقيق الفوز، حيث سيطروا على الشوط الأول بعد أن تقدموا في الدقيقة 20 بهدف رائع من عاشور، الذي سيطر على خط الوسط ، بينما تغيرت الأمور في الشوط الثاني لصالح فريق رودي غارسيا بفضل دخول لوكاكو وصنع هدفا عكسيا لهاني.

وكتبت صحيفة "لاريبوبليكا" الشهيرة "لوكاكو يدخل ويمنح بلجيكا دفعة معنوية: مصر تتعادل 1-1" ، مشيرة إلى أن رجال حسام حسن استغلوا مبكرا أول فرصة لهم في الدقيقة 19 بعدما مرر صلاح الكرة إلى عاشور الذي سدد كرة أرضية دقيقة بالقدم اليمنى تجاوزت كورتوا.

ولفت إلى أن المنتخب البلجيكي عاني من أجل الرد، حيث عجز عن إيجاد أي مسارات للتمرير ، وكادوا أن يستقبلوا هدفا اخر في الدقيقة 30 من تسديدتين من زيكو ومرموش، لكن الوضع تغير إثر دخول لوكاكو ليسمح لبلجيكا بتحقيق التعادل بعد ثوان معدودة ، ومنع شوبير هدف أخر بتصديه ببراعة لرأسية من ميشيل.
وتصدر صحيفة "إل ماسيجيرو" اليومية عنوان "تقييمات اللاعبين: لوكاكو (6.5) بتأثير خاطف، عاشور (7) بهدف رائع، دي كيتيلير (5) بأداء باهت"
ووصفت الصحيفة الإيطالية الظهور الأول لبلجيكا أمام منتخب مصر بأنه كان أكثر تعقيدا مما كان متوقعا بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ورأت أنها نتيجة لا ينبغي التغاضي عنها.

وأوضحت أن منتخب مصر تقدم بقيادة محمد صلاح وهدف عاشور في الشوط الأول وعادت بلجيكا من بناء تحركات خطيرة في الشوط الثاني لكنها دخلت الشوط الثاني بروح مختلفة وحققت التعادل بعد 22 ثانية من دخول روميلو لوكاكو أرض الملعب.
واعتبرت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية أن مباراة مصر وبلجيكا ربما كانت أفضل مباراة في كأس العالم حتى الآن.

وسائل الإعلام الإيطالية المنتخب المصري الافتتاحية بكأس العالم 2026 هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية المنتخب البلجيكي

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