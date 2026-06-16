قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبدالرحيم : عمومية الصحفيين انتزعت إلغاء قانون 93 بعد معركة تاريخية
4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
وزير الخارجية الألماني لـ بوتين: هذا هو وقت المفاوضات
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر
الرئيس السيسي: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في لبنان فاقم الوضع
إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا
أضخم سجل توثيقي وبصري.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"
من وسيلة نقل إلى أيقونة جماهيرية.. مونوريل شرق النيل الوجهة الأولى للمواطنين في كبرى الفعاليات| صور
ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ "العربية": "أهلاً وسهلاً يا ريس"
رئيس الوزراء: تفشي فيروس «إيبولا» يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. تدريبات جيم واستشفاء لمنتخب مصر استعدادا لـ نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبات في "الجيم" وجلسات استشفاء للاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026.

ويشهد المران، جلسات استشفائية للاعبين، الذين شاركوا بصفة أساسية أمام بلجيكا، في المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، من أجل استعادة الجاهزية البدنية، قبل مواجهة نيوزيلندا.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى سبوكين الأمريكية، عقب مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالمونديال.

منتخب مصر حسام وإبراهيم حسن كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

الصين

الصين تؤكد دعم جهود باكستان لضمان استمرار المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يندد بافتتاح سفارة مزعومة لـ"أرض الصومال" بالقدس

تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

مطالبة برلمانية في الأردن بإصدار قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

بالصور

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد