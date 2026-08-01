جار البحث عن الضحايا.. 10 سيارات إسعاف بموقع المنزل المنهار بزفتي.. صور

أفاد مسئول طبي بمحافظة الغربية بالدفع بـ 10 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد وجدي لمتابعة حادث المنزل المنهار بزفتي تزامنا مع رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتأمين ارواح المواطنين بمحيط موقع الحادث.

الدفع ب10 سيارات إسعاف



وكان موقع حادث المنزل المنهار بزفتي بمحافظة الغربية شهد منذ قليل وصول اللواء رشاد فاروق مدير الأمن للوقوف على تطورات الحادث موجها بفرض كردون أمني وإخلاء كافة الشوارع المجاورة للحادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق فجأة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

تحرك أمني وتنفيذي عاجل





من ناحية أخري اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد والدفع الفوري بكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى موقع انهيار أحد العقارات بشارع فلسطين بمدينة زفتى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع الموقف، ومتابعة تطورات الواقعة لحظة بلحظة.

تحرك قوات الحماية المدنية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق عن العقار، فيما تواصل فرق الحماية المدنية أعمال البحث والتأمين، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المختصة.

رفع حالة الطوارئ

وتؤكد محافظة الغربية أن التعامل مع الواقعة يتم وفقًا للإجراءات المعتمدة، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين، وتهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة، حفاظًا على سلامة تداول المعلومات ودقة ما يتم نشره.