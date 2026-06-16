خالد طلعت : أرقام مباراة بلجيكا تؤكد تفوق منتخب مصر رغم الفوارق السابقة

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن منتخب مصر نجح في فرض تفوقه بالأرقام خلال مواجهة بلجيكا، رغم أن كل المؤشرات والإحصائيات قبل المباراة كانت ترجح كفة المنتخب البلجيكي.

منتخب مصر

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رغم التفوق الرقمي لبلجيكا على مصر في كافة الأمور قبل المباراة، إلا أن الأرقام كلها صبت في صالح مصر خلال المباراة"، في إشارة إلى الأداء القوي الذي قدمه الفراعنة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.