مدرب الجزائر: نحترم الأرجنتين لكننا لا نخشاها في المونديال

قال المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش إن مواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026 ستكون اختبارًا قويًا، مؤكدًا أن فريقه يدخل اللقاء بهدف المنافسة وليس مجرد المشاركة.

منتخب الجزائر

وأضاف بيتكوفيتش في تصريحاته أن المنتخب الأرجنتيني يُعد أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، باعتباره حامل النسخة الماضية ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المنتخب الجزائري يحترم المنافس دون أن يهاب مواجهته.

وأوضح مدرب الجزائر أنه جهّز خطتين للمباراة، الأولى والأخرى البديلة، لمواجهة قوة المنتخب الأرجنتيني الذي يُعد من أقوى المنتخبات في البطولة، مشيرًا إلى أن التفاصيل التكتيكية ستكون حاسمة في مثل هذه المواجهات الكبيرة.

وتابع أن المباراة لن تكون سهلة، لكن كرة القدم الحديثة أثبتت أن المفاجآت ممكنة، مؤكدًا أن لاعبيه يمتلكون الحافز لتقديم أداء قوي أمام حامل اللقب.

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو تقديم صورة مشرفة للمنتخب الجزائري في بداية مشواره بالمونديال.

ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الجزائري في الرابعة فجر الأربعاء على ملعب “أرو هيد” بمدينة كانساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.