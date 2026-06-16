مدرب الأرجنتين: الجزائر منتخب منظم ولا يُستهان به في كأس العالم

أشاد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بقوة المنتخب الجزائري، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

وأكد سكالوني أن المنتخب الجزائري يمتلك عناصر مميزة وأسلوب لعب منظم داخل أرضية الملعب، مشيرًا إلى أنه يشبه إلى حد كبير المنتخب المغربي من حيث جودة اللاعبين والانضباط التكتيكي، وهو ما يجعله منافسًا صعبًا في بداية مشوار المونديال.

وأضاف مدرب الأرجنتين أن متابعة مباريات المنتخبات الإفريقية في الفترة الأخيرة، وخاصة مواجهة المغرب والبرازيل، أثبتت أنه لا يوجد مجال للاستهانة بأي منتخب في البطولة، مؤكدًا أن كأس العالم لا يعترف بالمباريات السهلة أو التوقعات المسبقة.

وتابع سكالوني أن المنتخب الجزائري يتمتع بقدرات بدنية عالية وتنظيم دفاعي وهجومي متوازن، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من جانب لاعبي الأرجنتين من أجل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه يدرك حجم التحدي، ويسعى لبداية قوية في رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم.

ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الجزائري في الرابعة فجر الأربعاء على ملعب “أرو هيد” بمدينة كانساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.