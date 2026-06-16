توتر قبل القمة.. اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين

شهدت الساعات التي سبقت مواجهة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026 أجواءً جماهيرية مشحونة، بعدما وقعت مناوشات بين مشجعين من المنتخبين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد المنتخبان لخوض مواجهة مرتقبة فجر الأربعاء على ملعب "أروهيد" بمدينة كانساس سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة التي تضم أيضًا منتخبي الأردن والنمسا.

وعاشت مدينة كانساس سيتي أجواءً استثنائية مع توافد الآلاف من أنصار المنتخب الجزائري، الذين حرصوا على دعم "محاربي الصحراء" قبل الظهور الأول في البطولة، حيث امتلأت الشوارع بالأعلام الجزائرية والهتافات الحماسية.

وفي المقابل، شهدت مدينة نيويورك، وتحديدًا منطقة تايمز سكوير، احتكاكات محدودة بين عدد من الجماهير الجزائرية والأرجنتينية خلال تجمعات احتفالية سبقت المباراة، قبل أن تتطور إلى مشادات دفعت قوات الأمن للتدخل السريع.

وتمكنت الشرطة من احتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة دون تسجيل إصابات خطيرة، فيما استمرت الجماهير في احتفالاتها واستعداداتها للمواجهة المنتظرة بين المنتخبين.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل سعي المنتخب الجزائري لتحقيق انطلاقة قوية أمام حامل لقب كأس العالم، بينما يتطلع المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي لبدء حملة الدفاع عن اللقب بأفضل صورة ممكنة.