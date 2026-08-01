إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارتهم بالرصيف في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أمام نقطة إسعاف دملاش، في اتجاه مدينة المنصورة، بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ملاكي بالرصيف وإصابة ثلاثة أشخاص.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

نوران محمد عطية، 23 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليسرى.

آية حسني محمد، 23 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم.

أحمد عادل العشري، 28 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليمنى.



وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .