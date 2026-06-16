التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد الجزائر.. ميسي ولاوتارو على رأس الهجوم

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب الجزائر فجر الأربعاء، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لحامل اللقب الذي يسعى لبدء حملة الدفاع عن تتويجه العالمي بأفضل صورة ممكنة.

وتقام المباراة على ملعب كانساس سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، التي تضم أيضًا منتخبي الأردن والنمسا، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة الظهور الأول لرفاق ليونيل ميسي في البطولة.

وكشفت صحيفة "Olé" الأرجنتينية عن التشكيل المتوقع لمنتخب التانجو أمام الجزائر، والذي يشهد تواجد القائد ليونيل ميسي في الخط الأمامي إلى جانب لاوتارو مارتينيز وتياجو ألمادا.

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام الجزائر

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، جونزالو مونتييل.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: تياجو ألمادا، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت القاهرة، حيث يأمل المنتخب الأرجنتيني في حصد أول ثلاث نقاط ووضع بصمته مبكرًا في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.