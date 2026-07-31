جلاس أونيون بمذاق البيتلز فى صيف الأوبرا 2026

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة توالت أمسيات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس ويقام بإشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث انقضت سهرة استثنائية بمذاق حقبة الستينيات قدمها فريق جلاس أونيون المتخصص فى أعمال البيتلز .

وخلالها وامام عدد ضخم من الجمهور احتشد فى المسرح المكشوف تراجع الزمن عقوداً ليستدعى الفريق روح البيتلز الأسطورية ويرتسم أحد أوجه مدينة ليفربول الإنجليزية التى اشتهرت باحتضانها للتيارات الفنية المتنوعة، ومع براعة الفريق وقدرته على إعادة تقديم الأعمال بروح معاصرة دون أن تفقد جوهرها ترددت مجموعة من الأعمال التى شكلت علامات فى تاريخ الموسيقى العالمية وأسهمت فى صياغة ملامح المشهد الفنى منذ اكثر من 70 عاماً بكل ما حملته من قيم إنسانية ورسائل تدعو إلى السلام والمحبة والتفاؤل كان منها لا مكان يا رجل، ليلة يوم صعب، مساعدة، أشعر أننى بخير، شكرا لك يا فتاة، إذا سقطت، شئ ما، مع القليل من المساعدة من أصدقائى، لوسى فى السماء مع الماس، يا عزيزى، قم بقيادة سيارتى، السعادة مسدس دافئ، أوب لا دى، رأيتها واقفة هناك، كل حبى، لا يمكنك أن تشترى لى الحب، البلوز، فتاة، وأنا أحبها، عبر الكون، ها هى الشمس، تعالوا معاً، رحلة نهارية، أحبنى، غواصة صفراء، حقول الفراولة للأبد، بينما يبكي جيتارى بلطف، أنا الفظ، إنها تحبك، أريدك، أريد أن أمسك بيدك، دعها تكون، مرحبا جود، تطور وصرخ، البارحة .

صيف الأوبرا 2026

جاء الحفل ضمن برنامج صيف الأوبرا 2026 الذى يضم كوكبة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية الراقية ليعكس أحد أهداف دار الأوبرا المصرية الرامية إلى نشر الإبداع الجاد فى المجتمع إيماناً بتأثيره الإيجابى على الوعى والوجدان .