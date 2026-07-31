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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة زواج محمد التاجي وقضاء شهر العسل بالساحل .. خاص

محمد التاجي
محمد التاجي
سعيد فراج

حالة من الجدل أثيرت بسبب منشور أحد أصدقاء الفنان محمد التاجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن صورا له زاعما أنها من شهر العسل بالساحل الشمالي. 

وحرص موقع صدى البلد، على التأكد من صحة الصور المنشورة، ونفى محمد التاجي وجود هذه الصور مؤكدا أنها بالذكاء الاصطناعي وتم تركيبها من أجل الدعابة بينه وبين صديقه.

واستنكر محمد التاجي، انتشار هذه الصور  من قبل البعض دون التأكد من صحتها. 

أعمال محمد التاجي

وكان أحدث أعمال الفنان محمد التاجي، الفنية هو مشاركته في مسلسل بابا وماما جيران، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

وفي موسم دراما رمضان 2025، شارك الفنان محمد التاجي، في بطولة مسلسل جودر 2. 

المسلسل قام ببطولته ياسر جلال والذى قدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، وشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري. 

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