«بتبوظى تراث أم أكلثوم».. محمد التاجي ينتقد إحدى المطربات بسبب طريقة ظهورها على المسرح

وجّه الفنان محمد التاجي انتقادات حادة لإحدى المطربات بسبب طريقة ظهورها على المسرح.

محمد التاجي

وكتب التاجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المطربة اللي بتطلع على المسرح بعد ما الأوركسترا بيبتدي عزف المقدمة الموسيقية للأغنية اللى هتغنيها كلمة فى ودنك ده يعتبر عدم احترام للعازفين والمايسترو والملحن اللى تعب نفسه فى تلحين الأغنية".

وأضاف :"ثم إن الست أم كلثوم كانت الستارة بتتفتح وهي قاعدة في وسط فرقتها عزوتها، عبد الحليم، فايزة، وردة، نجاة، شادية.. كل الكبار مفيش حد فيهم عمل اللي بتعمليه ده".

وطالب التاجي :"وحاجة تانية بطلي تغنى أغانى الست أم كلثوم عشان أم كلثوم ماكانتش بتغني بالسهوكة اللى أنتى بتغنى بيها أغانيها فبتبوظى كل العظمة اللى سابتهالنا فى تراثها الفنى العظيم وبتشوهيه".