الصفحة مغلقة وبلا عودة.. محمد التاجي يبتعد عن السوشيال ميديا

أعلن الفنان محمد التاجي، اعتزاله السوشيال ميديا، ولم يبدي أي أسباب حول الابتعاد عنها.

وكتب محمد التاجي، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الصفحة مغلقة وبلا عودة».

أعمال محمد التاجي

ويُعد محمد التاجي من الوجوه الفنية المهمة في الساحة المصرية، وشارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور، مما جعل خبر تعرضه لوعكة صحية يحظى باهتمام واسع.

ومن المنتظر أن يغادر الفنان المستشفى خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على حالته، على أن يستكمل فترة النقاهة في منزله وفق تعليمات الأطباء.

ويستمر محبو التاجي في متابعة تطورات حالته الصحية، وسط حالة من الدعم والدعوات بعودته سريعًا لمواصلة نشاطه الفني المعتاد.