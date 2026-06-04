مصر أكبر من اللجان الإلكترونية .. جمال العدل: عودة الدراما مرهونة بانضباط السوق

كشف المنتج جمال العدل، خلال مداخلة خاصة مع برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة Modern MTI، عن كواليس زيارته الأخيرة إلى حي شبرا برفقة بناته، كما تحدث عن الشائعات التي طالته موخرا، ومستقبل الإنتاج الدرامي، ورأيه في الجدل المثار حول فيلم «برشامة».

وقال العدل إن زيارته إلى شبرا جاءت بدافع الحنين إلى الجذور وتعريف بناته بالمكان الذي نشأ فيه، موضحا أنه اصطحبهن إلى المدارس التي تلقى تعليمه بها وبيت أسرته وأصدقاءه القدامى الذين ما زالوا يعيشون في المنطقة. وأضاف أنه فوجئ بالسعادة الكبيرة التي أبدتها بناته خلال الزيارة وتفاعلهن مع أهالي الحي، مؤكدا حرصه الدائم على ارتباط أبنائه بجذورهم وتاريخ عائلتهم.

وتطرق العدل إلى الشائعة التي انتشرت موخرا ونُسبت إليه بشأن مطالبة جماهير الزمالك بعدم تشجيع المنتخب الوطني، موكدا أن ما تم تداوله كان منشورا مفبركا، ومشددا على أن الجميع يقف خلف منتخب مصر بعيداً عن أي انتماءات كروية. وأضاف أن مصر أكبر من مثل هذه الحملات الإلكترونية التي تستهدف الأشخاص أو المؤسسات، داعيا إلى مواجهة تلك الممارسات التي تساهم في نشر المعلومات المضللة.

وعن غياب «العدل جروب» عن المنافسة الدرامية المعتادة، أوضح أن سوق الإنتاج شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة مع صعود المنصات الرقمية وتغير آليات العرض، مشيرا إلى توجهه نحو إنتاج الأعمال القصيرة والمايكرو دراما. وأكد أن هذا التوجه يأتي ايضا من رغبته في امتلاك محتوى خاص بـ«العدل جروب» بدلا من إنتاج أعمال ضخمة تؤول ملكيتها للمنصات العالمية، موضحاً أن المنافسة الحالية في السوق أصبحت قائمة بالأساس على امتلاك المحتوى، وأن الصراع الحقيقي اليوم يدور حول «الكونتنت» الخاص بكل منصة أو جهة إنتاج.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج التي قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، إلى جانب التأخر في التعاقدات الخاصة بالموسم الرمضاني، يؤثران بشكل مباشر على جودة الأعمال المقدمة، مؤكداً أنه يفضل حالياً تقديم أعمال تليق بتاريخ الشركة وخبرتها الطويلة في المجال. كما أشار إلى أن عودة الشركة بقوة إلى الإنتاج التلفزيوني التقليدي تظل مرتبطة بعودة الانضباط إلى السوق وتوفير الظروف المناسبة لصناعة أعمال ذات جودة عالية.

دعم فيلم برشامة

وفي سياق آخر، أبدى العدل دعمه لفيلم «برشامة»، موكدا أنه لم ير فيه أي إساءة لأي مهنة أو فئة، معتبرا أن الجدل المتكرر حول الأعمال الفنية يفرض قيودا غير مبررة على الإبداع. وقال إن الفن بطبيعته يعكس نماذج مختلفة من المجتمع، وإن المبالغة في الهجوم على الأعمال الدرامية والسينمائية من شأنها أن تحد من حرية الإبداع وتؤثر على الصناعة الفنية.