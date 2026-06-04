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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوم 23 يوليو.. مروان بابلو وليجي سي يستعدان لحفل عالمي في العلمين

مروان بابلو
مروان بابلو
يارا أمين

وقع الإختيار على أيقونتي الراب مروان بابلو و ليجي سي لاحياء حفلاً غنائيا ضخما مساء يوم الخميس 23 يوليو 2026 القادم على مسرح بورتو جولف العلمين الجديدة.

ولأول مرة على مسرح واحد يجتمع مروان بابلو صاحب الأسلوب الثوري وكلماته التي صنعت جيلًا، مع ليجي سي الطاقة الصوتية التي تشعل أي مدرج أي ليلة واحدة مسرح واحد وجمهور لا يعرف الجلوس.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي عرضا متكاملا يضم أقوى تراكاتهما التي تصدرت التريند، إلى جانب مفاجآت حصرية أُعدت خصيصًا لأجواء الصيف وطبيعة جمهور العلمين الجديدة.

إختيار مروان بابلو وليجي سي جاء ليكمل رؤية المهرجان في تقديم محتوى يرضي جميع الأذواق بعد النجاح الجماهيري المتوقع لحفل شيرين عبد الوهاب والاقبال غير المسبوق على حجز التذاكر لذا تم التعاقد مع النجمين مروان بابلو وليجي سي لتقديم لجمهور الراب ليلته الخاصة.

ويتولي المنتج ياسر الحريري  تنظيم حفل صوت مصر شيرين عبد الوهاب وحفل نجمي الراب مروان بابلو وليجي سي وفق أعلى معايير مواصفات اللايف العالمية في الصوت والإضاءة مع توفير مسارات دخول وخروج آمنة ومنظمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة وضمان راحة الجمهور قبل وأثناء وبعد الحفل.

مروان بابلو بابلو ليجي سي مسرح بورتو جولف العلمين الجديدة العلمين مروان بابلو وليجي سي

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