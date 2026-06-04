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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يكشف عن بوستر ألبوم القمر

بوستر ألبوم رامي صبري
بوستر ألبوم رامي صبري
سعيد فراج

كشف الفنان رامي صبري، عن بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم القمر، وذلك من خلال منشور له عبر انستجرام. 

بوستر ألبوم رامي صبري 

ونشر رامي صبري، بوستر البوم القمر، معلنا طرحه يوم 16 يونيو الجاري، ضمن الموسم الصيفي. 

أغاني رامي صبري

من جهة أخرى، طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة"أنا بحبك أنت". 

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاون بين رامي صبري كمطرب وملحن للاغنية مع الشاعر أمير طعيمة. 

أغنية أنا بحبك أنت، تعد من اغاني البوم رامي صبري الجديد، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري ، ويضم 10 أغنيات متنوعة. 

ويتعاون  رامي صبري في الالبوم الجديد مع كل من تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري،   مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي.

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