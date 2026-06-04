تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير الفيل الأزرق 3

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن بدء التحضيرات الفعلية لفيلم «الفيل الأزرق 3»، معلنًا انطلاق تصوير العمل تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال صيف عام 2027.

وحرص آل الشيخ على دعم فريق الفيلم من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي، قال فيها: «الفيل الأزرق صيف 2027 وربنا يوفقك يا كريم ومروان وكل الفريق»، في إشارة إلى كريم عبد العزيز ومروان حامد وفريق العمل مع انطلاق مراحل تنفيذ الجزء الجديد.

فيلم “الفيل الازرق 3”

ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

أبطال فيلم الفيل الازرق

فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3 ” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق 3 بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.