كريم عبد العزيز يكشف مصير الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق

كشف النجم كريم عبد العزيز تفاصيل الجزء الثالث من فيلم الفيل الازرق .

وقال كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدي البلد :" مشروع فيلم الفيل الأزرق 3 يتم التحضير له حاليًا، وأنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من تصوير مسلسل الحشاشين، حيث تعاونت في جزئيه مع نجوم كبيرة والفيلم مقرب إلي قلبي وأعجبت الورق منذ قراتي له في الجزء الأول وقررت أن اخوض تلك التجربة .

الفيلم مأخوذ عن رواية “الفيل الأزرق 3 ” للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يدعى “يحيي راشد” يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية وغيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل، في هذا الجزء ينتقل الشبح لجسم يحيي فيبدا في مواجهة نفسه.

كريم عبد العزيز:



كشف النجم كريم عبد العزيز تفاصيل تعاونه مع المخرج بيتر ميمي للمرة الرابعة.



وقال كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدي البلد :" هناك كيمياء أصبحت تجمعني بالمخرج بيتر ميمي وسعيد بالعمل معه للمرة الرابعة، والشخصية اللي هتتعمل ضخمة وكبيرة والعقلية كبيرة وأثرت في ناس كتيرة جدا، ولم تطرح من قبل في عمل فني وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور لأننا تعبنا في المسلسل جدا

وتابع: «حسن الصباح شرير جداً لا يمكن يتحب، وأنا عارف الشخصية واتعرض على المشروع أكثر من مرة فعندي خلفية عن الراجل والعالم بتاعه، فالشخصية مغرية جداً والمسلسل يناقش حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله في القرن الحادي عشر.



أبطال مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.