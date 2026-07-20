أحمد موسى يهاجم الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على المنتخب الأرجنتيني، تعليقًا على خسارته أمام المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن المباراة كشفت، من وجهة نظره، حقيقة أداء المنتخب الأرجنتيني، الذي وصفه بأنه اعتمد على التدخلات العنيفة أكثر من اعتماده على الجوانب الفنية.

وقال موسى، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب الإسباني استحق التتويج باللقب بعدما قدم أداءً قويًا طوال المباراة، في الوقت الذي لم يظهر فيه المنتخب الأرجنتيني بالمستوى المنتظر، على حد تعبيره.

وأضاف أن ما شاهده في المباراة النهائية يعيد إلى الأذهان مواجهة المنتخب المصري أمام الأرجنتين، معتبرًا أن تلك المباراة كانت البداية التي دفعت الجماهير لملاحظة أسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني. وقال: «الدنيا كلها لازم تشكر مصر عشان عرفنا العالم إزاي الأرجنتين بتسرق البطولات بمساعدة الفيفا»، على حد وصفه.

وواصل موسى انتقاداته، مؤكدًا أن المنتخب الأرجنتيني لم يقدم، بحسب رأيه، الأداء الفني الذي يؤهله للفوز، وأن لاعبيه اعتمدوا على الالتحامات والتدخلات القوية، كما انتقد القرارات التحكيمية خلال اللقاء، معتبرًا أنها ساعدت المنتخب الأرجنتيني في العديد من المواقف.

وفي سياق الحلقة، ناقش الإعلامي أحمد موسى عددًا من القضايا والملفات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب قراءته لنتائج نهائي كأس العالم، وتحليله لأبرز اللقطات الفنية والتحكيمية التي شهدها اللقاء، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني نجح في حسم المواجهة بجدارة واستحقاق بعد أداء مميز توج به مشواره في البطولة.

وشهدت الحلقة تفاعلًا مع تصريحات موسى بشأن المباراة النهائية، خاصة انتقاداته للأداء التحكيمي ورؤيته لما جرى خلال اللقاء، في إطار متابعته المستمرة لأبرز الأحداث الرياضية إلى جانب الملفات السياسية والاقتصادية التي يتناولها البرنامج.