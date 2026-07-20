نهاية عصر الساحر| تعليق ناري من لميس الحديدي على تتويج إسبانيا بكأس العالم

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المصريين تابعوا ليلة أمس تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم المواجهة النهائية أمام الأرجنتين بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، معلقة: "المصريين كانوا بيتابعوا وبيحتفلوا بعد تتويج أسبانيا وكأن المنتخب المصري اللي كان بيلعب."

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار: “وده كان شعور كل المصريين، كلنا كنا قاعدين وبندعي إن أسبانيا تكسب، وهو تشجيع منقطع النظير، لدرجة أن السفارة الإسبانية في القاهرة أطلقت شكرًا للمصريين على تشجيعهم لاسبانيا .”

أسبانيا فازت باستحقاق وحق مصر رجع

وتابعت: "ليس المصريين فقط، بل إن كثيرين حول العالم العربي كانوا في وقت سابق من مشجعي الأرجنتين وميسي، وانقلبوا ضدها وقالوا إن ده عدالة السماء، وإن أسبانيا فازت مستحقة وأن حق مصر رجع ."

وأردفت: “الصراحة المنتخب الإسباني يستحق الفوز، لأننا تعودنا أن المنتخب الأرجنتيني يؤدي أداءً سيئًا، والفريق المقابل يكون كسبان، وفجأة في آخر عشر دقائق ميسي يعمل لعبته، يحرز التعادل ثم الفوز، وده ما حدث عندنا، لكن حدث معنا ما هو أسوأ بسبب الأداء التحكيمي وتحيزه.”

وأشارت الحديدي إلى أن المنتخب الأرجنتيني قدم أمس أسوأ مستوياته ، قائلة إن المباراة كانت "واحدة من أسوأ مبارياته"، لافتة إلى أن النجم ليونيل ميسي كان أيضًا في أسوأ حالاته، وربما يعود ذلك إلى الإرهاق بعد الكم الكبير من المباريات التي خاضها مع منتخب الأرجنتين.

واختتمت تعليقها على مشهد ميسي بعد المباراة قائلة: "هذا هو مشهد نهاية عصر الساحر ميسي، والذي يعتبر واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم،الوطن العربي كان بيشجع بالامس إسبانيا لاسباب أخرى تتعلق بدعمه لإسرائيل، وهذا يشعرنا بغصة في العالم العربي ومصر، وبالذات غزة، بسبب علاقة ميسي بإسرائيل."