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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يضم محمد الصرنوخ بعقد يمتد حتى 2030

محمد الصرنوخ
محمد الصرنوخ
حسن العمدة

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع الظهير الأيمن الشاب محمد الصرنوخ، قادمًا من نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع الصرنوخ، البالغ من العمر 19 عامًا، عقدًا يمتد لمدة خمسة مواسم، ليواصل الهلال سياسة الاستثمار في المواهب الشابة ودعم صفوفه بعناصر واعدة للمستقبل.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب مباشرة بمعسكر الهلال المقام حاليًا في النمسا، والذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ويتضمن المعسكر تدريبات صباحية ومسائية، إلى جانب أربع مباريات ودية، حيث يستهل الهلال مبارياته التجريبية يوم الأحد، قبل أن يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومولودية الجزائر يوم 29 يوليو، ويختتم ودياته بمواجهة الأهلي القطري في اليوم الأخير من المعسكر.

وتأمل إدارة الهلال أن يمثل الصرنوخ إضافة قوية للفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها، وسعي النادي للحفاظ على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

الهلال السعودي نادي الهلال السعودي محمد الصرنوخ

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