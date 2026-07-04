الهلال السعودي يحسم صفقة عبدالله العنزي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم

واصل نادي الهلال السعودي نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط السعودي عبدالله العنزي، قادمًا من نادي الفتح، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد المركز الإعلامي للهلال، في بيان رسمي، إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة، ليصبح العنزي أحدث المنضمين إلى صفوف "الزعيم"، بعد منافسة مع عدد من الأندية التي أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته.

استراتيجية الهلال

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية الهلال الرامية إلى الاستثمار في المواهب السعودية الشابة، من خلال دعم الفريق بعناصر واعدة تمتلك القدرة على التطور، بما يضمن توفير خيارات فنية متنوعة للجهاز الفني خلال الاستحقاقات المحلية والقارية.

عبدالله العنزي من أبرز المواهب

ويُعد عبدالله العنزي من أبرز المواهب التي تألقت مع الفتح خلال الفترة الماضية، بعدما لفت الأنظار بأدائه المميز وثبات مستواه، الأمر الذي جعله هدفًا لعدة أندية، قبل أن ينجح الهلال في حسم الصفقة لصالحه.

تدعيم الفريق بالنجوم وأصحاب الخبرات

وتسعى إدارة الهلال إلى تحقيق التوازن بين تدعيم الفريق بالنجوم وأصحاب الخبرات، وبين بناء قاعدة من اللاعبين الشباب القادرين على خدمة الفريق لسنوات طويلة، في ظل ازدحام جدول المنافسات والطموحات الكبيرة بالمنافسة على جميع البطولات.

ومن المنتظر أن ينضم عبدالله العنزي إلى تدريبات الهلال خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء مشواره الرسمي مع الفريق، على أمل حجز مكان له في تشكيلة "الزعيم" والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المواسم المقبلة.