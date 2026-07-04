تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا بختام تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث تصدر الجنيه الذهب قائمة الخاسرين بعد انخفاضه بقيمة 198 جنيهًا، ليقترب من حاجز 200 جنيه.

كما تراجعت أسعار مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر.

تراجع جديد

وسجل سعر الذهب عيار 24 تراجعًا بقيمة 28 جنيهًا، لينخفض من 6754 جنيهًا إلى 6726 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 24.5 جنيه، ليسجل 5885.250 جنيهًا للجرام، مقابل 5909.750 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.

كما تراجع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 21 جنيهًا، ليصل إلى 5044.500 جنيه للجرام، بعد أن سجل 5065.500 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب 200 جنيهًا، ليتراجع من 47280 جنيهًا إلى 47080 جنيهًا، وذلك خلال آخر تحديث.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6726 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5885 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5044 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3924 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4174 دولارًا، بما يعادل 209202 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 47082 جنيهًا.